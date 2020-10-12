البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم: أنا المرأة الوحيدة في مجلس ذكوري ولكني بشهامة الفرسان - فيديو

أثار مقطع فيديو متداول للبرلمانية الكويتية صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بين الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بدول الخليج كافة.

وقالت الهاشم في كلمتها أمام مجلس الأمة: "أنا المرأة الوحيدة في مجلس ذكوري بالإجماع، ولكنني بكل فخر أمتلك شهامة ونبل وفروسية فرسان".

وانقسمت المغردون على "تويتر"، إذ أشاد العشرات منهم بالكلمات التي تحدثت بها عن نفسها، كونها "توحي بمدى الديمقراطية للمرأة في الكويت".

في المقابل، انتقد عدد من المعلقين المفردات التي استخدمتها الهاشم في حديثها، معتبرين أنها "في محل مسؤولية ومكانة مرموقة، لذا يجب أن تختار الكلمات بعناية".

المصدر: "وكالات"