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مطرب كويتي مشهور يرد على عارضة أزياء طلبت الزواج مقابل الجنسية (فيديو)

مجتمع

مطرب كويتي مشهور يرد على عارضة أزياء طلبت الزواج مقابل الجنسية (فيديو)
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رد المطرب الكويتي المشهور خالد الملا على طلب عارضة أزياء طلبت منه الزواج مقابل الجنسية الكويتية خلال لقاء معه.

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وقالت له العارضة خلال اللقاء، أريد الزواج منك ولا أطمع في مالك أو أي شئ، أريد الجنسية فقط بعد 5 سنوات، ليرد مازحا: "الجنسية بعد 3 سنوات فقط وللبيض بعد 5 سنوات".

يذكر أن محكمة الاستئناف في الكويت، قضت يوم الخميس الماضي، "بحبس المطرب خالد الملا سنتين، و1000 دينار لوقف النفاذ مع تعهد بحسن سير وسلوك لسنتين في قضية الإساءة إلى القضاء"، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

المصدر: RT

 

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