الأمن المصري يطلق عملية بحث عن 8 سيدات بسبب "عنتيل الجيزة"

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة في مصر، البحث عن 8 سيدات، متورطات في وقائع ممارسة الرذيلة مع "عنتيل الجيزة"، وظهرن فى الفيديوهات الفاضحة معه.

إقرأ المزيد

وانطلقت عدة مأموريات من المباحث، للبحث عن 8 سيدات صادر بحقهن ضبط وإحضار، من جهات التحقيق على خلفية الواقعة.

وجاء فى التحريات والتحقيقات، أن الجهات المختصة لم تتلق أي بلاغات تتهم الزوجات بالزنا من أزواجهن، وتبين حدوث حالات طلاق وخلافات أسرية بين الأزواج وأزواجهن.

وكانت التحريات، أشارت إلى أن المتهم بدأ تلك الوقائع منذ أكثر من 3 سنوات، عندما استأجر شقة بالقرب من منطقة إمبابة خارج قرية البراجيل بأوسيم، بعيدا عن منزله، وأعين زوجته وأولاده، لاستقبال السيدات بها لممارسة الرذيلة معهن.

وأضافت التحريات، أن المتهم كان مهووسا بتصوير كل فتاة أو سيدة أثناء إقامة العلاقة معها، ومنهن من كانت تعلم بتصويرها ومنهن من صورها دون علمها، وأيضا هناك سيدات متزوجات وأخريات لسن متزوجات وغيرهن كان يستقطبهن المتهم من فتيات الشوارع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية