نجل الفنانة السورية أصالة يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى زوج أمه المصري السابق

وجه خالد الذهبي، نجل الفنانة السورية أصالة رسالة عتاب شديدة اللهجة إلى المخرج المصري طارق العريان زوج أمه السابق.

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ونشر خالد صورة مع والدته أصالة وشقيقيه علي وآدم نجلي المخرج المصري، وكتب على الصورة قائلا: "أخبرني..هل تقضي وقت كاف مع عائلتك؟ الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أبدا أن يكون رجلا حقيقيا، أعلم أن هذا هو اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل، لذلك اصنع لي معروفا وأعد مشاهدته مرة أخرى، وشيء آخر أيضا املأ هذا الفراغ سريعا من أجلي".

وأعلنت أصالة انفصالها عن طارق العريان في يناير 2020، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبت منه طفلين توأم آدم وعلي، وذلك من خلال تدوينة على "إنستغرام" قالت فيها: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى هم على إتمام عملى بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأن يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

المصدر: وسائل إعلام مصرية