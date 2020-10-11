الإمارات.. المحكمة الاتحادية تحيل 5 متهمين بالاتجار بالمخدرات إلى الاستئناف

نقضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكما بحق 5 متهمين بالاتجار بالمخدرات، قضى بالسجن المؤبد والإبعاد، وقررت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا.

وجاء في القضية، أن "النيابة العامة أحالت 5 متهمين إلى المحاكمة بتهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار، فضلا عن توجيه تهمة التعاطي إلى 4 منهم، مطالبة بمعاقبتهم طبقا للقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته".

وقضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد عن تهمة الاتجار، ومعاقبة أربعة منهم بالحبس سنتين وتغريمهم 10 آلاف درهم عن تهمة التعاطي، وإبعاد المتهمين بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، ثم أيدتها محكمة الاستئناف، فطعن 4 متهمين منهم في الحكم.

وقال المحامي علي العبادي الموكل للدفاع عن أحد المتهمين، إن "الحكم خالف القانون لسماحه لمحام واحد بالدفاع عن المتهمين الثالث والرابع، بعد اعتراف كل منهما ضد الآخر".

وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن "الحكم استند إلى الاعتراف الصادر من المتهمين الثالث والرابع، وأن اعتراف كل منهما يعد شهادة إثبات ضد الآخر، ما يعد تعارضا في المصلحة، وإذ لم تفطن محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثاني درجة عند التعارض، وسمحت لمحام واحد للدفاع عن جميع المتهمين أمام محكمتي أول وثاني درجة، فإن الحكم يعد باطلا بما يوجب نقضه مع الإحالة".

المصدر: "الإمارات اليوم"