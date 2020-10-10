 
مباشر

السعودية.. لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر

مجتمع

السعودية.. لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owtg

وثقت كاميرا مراقبة بمحل مجوهرات في أحد مناطق السعودية، لحظة إقدام لص على سرقة مشغولات ذهبية من المحل بلمح البصر.

وأظهر مقطع فيديو اللص يغافل البائع ويسرق الذهب منه، قبل هروبه سريعا مستقلا سيارته التي كانت موجودة بجانب المحل.

وأسرع البائع خلف اللص وتمكن من فتح الباب الخلفي للسيارة، لكن السارق كان أسرع واستطاع الهروب.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا