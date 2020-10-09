صورة لشرطي ليبي مع مقبوض عليه تثير سخط رواد التواصل الاجتماعي

أثارت صورة لشرطي ليبي مع شخص رث الثياب ويبدو منكسرا، سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن المقبوض عليه بدا ضعيفا بينما ظهر الشرطي بكامل قيافته العسكرية.

وكتبت الصحفية والناشطة الليبية انتصار محمود: "جاء إليكم على قدميه ماشيا لفترة أشهر هاربا من الفقر والعوز، باحثا عن حياة أفضل وحلم يراوده لا نعلم ما هو".

وأضافت: "أن يتم التصوير معه وهو مطأطئ الرأس ذليلا،ليست من عاداتنا ولا أخلاقنا ولا تصرف لرجل أمن منضبط".

وتابعت: "الذي نقوله على أساس أنك فزت بصيد ثمين، وكلنا يعرف عمليات التهريب الكبيرة وما الذي يحصل، عيب".

وقالت: "عابر سبيل يعتبر، وأحقر الناس من يستقوي على ضعيف".

جاء إليكم على قدميه ماشياً لفترة أشهر هاربا من الفقر والعازة باحثا عن حياة افضل وحلم يرواده لإنعلم مأهو ،،ان يتم... Опубликовано Intsar Mohammed Пятница, 9 октября 2020 г.

وكتب آخر: "في أفضل صور وفي أوسخ صورة، أما هذا ستضل أوسخ صورة لعام 2020، ما هكذا تورد الإبل.. الله الله في قهر الرجال".

وكتب ثالث: "أتكفل أنا خالد سالم صالح العبدلي، بكفالة الأخ والمواطن السوداني والواضح في الصورة أمام الدولة الليبية، وأتحمل كافة المصاريف والغرامات والإجراءت القانونية أين كانت".

أتكفل أنا خالد سالم صالح العبدلي بكفالة الأخ و المواطن السوداني والواضح في الصورة .. أمام الدولة الليبية وأتحمل كافة... Опубликовано ‎خالد سالم العبدلي‎ Пятница, 9 октября 2020 г.

ناصر حاتم - الملف الليبي