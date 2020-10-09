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نجاة رضيعة بمعجزة بعدما حبستها أمها 6 أشهر في حقيبة

مجتمع

نجاة رضيعة بمعجزة بعدما حبستها أمها 6 أشهر في حقيبة
Sputnik
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كشف في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية عن رضيعة عمرها ستة أشهر حبستها أمها في حقيبة بخزانة الملابس بعد ولادتها، لكنها استطاعت البقاء على قيد الحياة بمعجزة من شقيقها.

وقالت ألينا بانيشيفا طبيبة الإنعاش في مستشفى الأطفال في يكاترينبورغ، إن الطفلة الصغيرة تعاني من تدهور شديد في جسمها.

وأشارت إلى أن الأطباء نقلوها إلى المستشفى في حالة خطرة ولا تزال حتى الآن في العناية المركزة ويبلغ وزنها ثلاثة كيلوغرامات.

وأنجبت الأم طفلتها خارج المستشفى ولم يتم تسجيل حملها وقالت إن الطفلة ماتت.

وكانت تعمل طوال الأشهر الستة وتحتفظ بالرضيعة في خزانة الثياب وتولي اهتمامها وعنايتها بطفليها الأكبر ولا تطعمها أو ترضعها، فيما بقيت الرضيعة البائسة على قيد الحياة بفضل شقيقها الأكبر الذي كان يطعمها سرا.

وبعد التحري، أحيلت الأم إلى مستشفى الأمراض العقلية، فيما التحقيق مستمر للكشف عن ملابسات الحادث وجميع المتورطين أو المتسترين عليه.

المصدر: لينتا رو

 

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