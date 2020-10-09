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أشهر قارئ للقرآن في مصر يحذف صورته مع محمد رمضان بعد الهجوم عليه ومطالبته بالاعتذار (صور)

مجتمع

أشهر قارئ للقرآن في مصر يحذف صورته مع محمد رمضان بعد الهجوم عليه ومطالبته بالاعتذار (صور)
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أثارت صورة تجمع الشيخ محمود الشحات أنور، أشهر قارئ للقرآن في مصر، مع الفنان محمد رمضان، حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

أشهر قارئ للقرآن في مصر يحذف صورته مع محمد رمضان بعد الهجوم عليه ومطالبته بالاعتذار (صور)

وانتشرت الصورة سريعا بعدما عرضها القارئ الشهير عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، دون أن يكتب عليها أي تعليق.

التقطت الصورة التي جمعت الشيخ محمود الشحات أنور، والفنان محمد رمضان، وهما يتبادلان الحديث فيما بينهما، عقب أداء رمضان واجب عزاء، وبعد انتشارها عبر منصات السوشيال ميديا، واجه الشيخ محمد الشحات، انتقادات من بعض متابعيه لالتقاطه صورة مع الفنان، مطالبين إياه عدم التقاط صور مشابهة مع فنانين آخرين.

أشهر قارئ للقرآن في مصر يحذف صورته مع محمد رمضان بعد الهجوم عليه ومطالبته بالاعتذار (صور)

وسارع الشحات إلى حذف الصورة من صفحته الشخصية، بعد الهجوم العنيف عليه ومطالبته بالاعتذار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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