والد الفتاة التي سببت ضجة كبيرة في الإسكندرية يكشف أسرارا جديدة

تحدث إبراهيم سماحة والد فتاة الإسكندرية التي كانت متغيبة بعد العثور عليها وتسلمها بمديرية أمن الإسكندرية، وكشف أسرارا جديدة عن سبب تغيبها.

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وقال والد الفتاة في تصريحات إن ابنته تتسم بالعناد وتواجه مشكلة في معرفة المجتمع بمعاناة أخيها المصاب بالتوحد، معقبا: "شايفة نفسها شوية".

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر" إلى أن ابنته فرح كان تشيع بين زملائها أن شقيقها طالب في كلية الهندسة رغم من أنه مصاب بالتوحد.

وتابع: "في إحدى المرات ذهبت والدتها لمقابلتها عند المدرس وكانت قد اصطحبت شقيقها عمر معها حينها غضبت عندما راَه المدرس وانفعلت على والدتها الأمر الذي دفع أمها لضربها".

وأشار: "توجهت لإيقاظ فرح لأداء صلاة الفجر وفوجئت بتغيبها عن المنزل والباب مفتوح وتم تحرير محضر بعد ذلك لتغيبها قبل أن يتم العثور عليها وأعلم أنها استقلت قطارا وتوجهت للقاهرة".

وتسببت قصة فتاة الإسكندرية في ذعر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصصا واهية حول اختفاء العديد من الفتيات من المحافظة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية