 
مباشر

مصر.. نشر صورة نادرة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي مع زوجها

مجتمع

مصر.. نشر صورة نادرة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي مع زوجها
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owh6

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورة نادرة لوالدتها وزوجها الراحل حسن مختار، عبر حسابها بموقع "إنستغرام".

مصر.. نشر صورة نادرة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي مع زوجهارجاء الجداوي وزوجها
إقرأ المزيد
مصر.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن مهر والدتها منذ 50 عاما (صورة)
مصر.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن مهر والدتها منذ 50 عاما (صورة)

وقالت أميرة على الصورة: "الله يرحمكم يا حبايبي.. حب استمر 46 سنة كله احترام متبادل وتقدير وحنيه متناهيه ومودة ورحمة في الجنة ونعيمها يا حبايبي إن شاء الله ويارب تكونوا مع بعض زى ما كنتوا بتتمنوا".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية شهر يوليو الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا