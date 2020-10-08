مصر.. النيابة تصدر بيانا لإنهاء الجدل حول اختطاف الفتيات في الإسكندرية

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا أكدت فيه عدم صحة ما تم تداوله بشأن خطف فتيات وأطفال بمحافظة الإسكندرية.

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وقالت النيابة العامة في بيان لها إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولا واسعا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية، وتصوير شخص بآلة مراقبة وادعاء خطفه أطفالا بذات المحافظة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعتين وصولا لحقيقتهما.

وتبين عدم صحة ما تم تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار في أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة إبلاغ أب في السادس من أكتوبر الجاري عن تغيب ابنته البالغة ثلاثة عشر عاما منذ اليوم السابق على البلاغ، وقد شهدت والدتها في تحقيقات النيابة العامة بوقوع مشادة بينها وبين ابنتها يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به تبينت مغادرتها في الساعات الأولى من هذا اليوم.

أما بشأن واقعة ادعاء خطف شخص أطفالا بالإسكندرية فقد تبين أن حقيقتها ما شهد به والد طفل في تحقيقات النيابة العامة من تلقيه اتصالا يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي من زوجته أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من ابنه خلال سيره بالطريق العام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصال منه، فاستجاب له وسلمه إليه فاختلسه وفر به هاربا، فانتقل والد الطفل المجني عليه إلى محل الواقعة وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، فنشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الخاص ساعيا لجمع معلومات عنه لتحديده.

المصدر: وسائل إعلام مصرية