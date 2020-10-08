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طبيب سعودي يحصل على لقب رئيس الجمعية العالمية لجراحة القلب والأطفال

مجتمع

طبيب سعودي يحصل على لقب رئيس الجمعية العالمية لجراحة القلب والأطفال
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كبير استشاري جراحة القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي في السعودية زهير الهليس
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حصل كبير استشاري جراحة القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالسعودية، زهير الهليس، على لقب "رئيس الجمعية العالمية لجراحة القلب للأطفال وجراحات القلب الخلقية"، حسب تغريدة على "تويتر".

وأشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الهليس كان من بين 9 آخرين كرموا في العديد من المجالات في 25 نوفمبر 2017، وجاء التكريم في حفل ضخم أقيم مؤخرا ضمن فعاليات مبادرة "تكريم" لتوزيع جوائز الإنجازات العربية في العاصمة الأردنية، عمان، وحضر الحفل الملكة نور الحسين وأعضاء العائلة الملكية الأردنية، وشخصيات عربية من جميع أنحاء المنطقة.

وتهدف مبادرة "تكريم" للإنجازات العربية، التي أسسها ريكاردو كرم، إلى تسليط الضوء على شخصيات عربية أبدعت فيما حققته من إنجازات في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم البيئية والعمل الإنساني فضلا عن التطوير الاجتماعي والسياسي.

والطبيب السعودي حاصل على جوائز عديدة منها، جائزة العالم المتميز من شركة المراعي عام 2003، ووسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى في 2008، وجائزة "المفتاحة" التي سلمها له أمير منطقة عسير في 2009، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للشخصيات المتميزة في العالم العربي عام 2014، كما نال شهادة فخرية عليا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص جراحة القلب والأوعية الدموية في 2016.

ويعد الهليس أحد أبرز جراحي القلب الرائدين في العالم العربي، إذ أجرى أكثر من 20 ألف عملية قلب كبرى على المرضى البالغين والأطفال، كما ساعد في إنشاء قسم أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

المصدر: "سبوتنيك + تويتر"

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