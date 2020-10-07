مصر.. أحدث ظهور للفنان عزت العلايلي بعد اختفاء عام يثير التساؤلات (صورة)

ظهر الفنان المصري الكبير عزت العلايلي أمس، في حفل عقد قران الثنائي الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا، وبدا على وجهه آثار التعب وكبر السن.

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وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع صورة "العلايلي" وأثارت الصورة الكثير من التساؤلات حول صحته، خاصة أن الظهور الأخير له كان منذ عام كامل من خلال مسلسل "قيد عائلي" للمخرج تامر حمزة.

وظهر "العلايلي" في مسلسله الأخير بصورة مغايرة عن ظهوره الأخير بحفل الزفاف، إذ بدت علامات تقدم العمر ملحوظة بعد عام من اختفائه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية