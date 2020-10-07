تقرير طبي يكشف سبب وفاة عروسين بعد زواجهما بـ120 دقيقة داخل الشقة (صورة)

أفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الشرقية في مصر، إن التقرير الطبي المبدئي في واقعة وفاة عروسين بعد ساعات من الزفازف، سببه استنشاقهما بخار الماء المنبعث من السخان.

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وتابعت المصادر أنه من خلال معاينة شقة العروسين، بعد تلقي البلاغ مباشرة، تبين عدم وجود آثار بعثرة في الشقة، وأن جميع النوافذ سليمة، ووجود باقي طعام يدل على تناول العروسين الطعام قبل الاستحمام، وأن العروسين لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء الاستحمام نتيجة استنشاق بخار الماء.

وسيطر حزن كبير على محافظة الشرقية في مصر بعد وفاة العروسين داخل شقتهما بعد 120 دقيقة من ليلة الزفاف، حيث كشف أهلهما عن الحادث المأسوي في الصباح التالي.

المصدر: اليوم السابع