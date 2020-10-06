مصر.. كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر شخصا يستخدم كلبا لترويع المواطنين

كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو بـ "فيسبوك" يظهر شخصا يحمل سلاحا أبيض وبصحبته كلب وهو يصيح ويسب المارة بمنطقة ميامي في محافظة الإسكندرية.

وتوصلت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد الشخص مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل عن العمل وصاحب سوابق جنائية.

وجرى ضبطه والحيوان والسلاح الأبيض، وبمواجهته أقر ارتكابه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات بينه وآخرين بالمنطقة محل سكنه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ناصر حاتم

المصدر: RT