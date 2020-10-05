مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "فساد المليار دولار" إلى 5 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" لجلسة 5 نوفمبر، لحين اتخاذ إجراءات رد المحكمة.

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وكانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيام اثنين منهم، بصفتهما موظفين عموميين، باختلاس مبلغ 18585943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبي الحق في التعامل باسميهما وعلى حساباتهما البنكية فأسّسا شركة "خفية" خارج البلاد في جزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما، دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها، كما قاما بإجراء تحويلات بنكية إلى حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة، واختلس المتهم الأول لنفسه منها 9500000 دولار.

كما اختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار بأن قام بتحويل المبالغ إلى حسابه وحسابات المتهمين الآخرين البنكية، واختلس مبلغ 163295170 دولارا ومبلغ 5400000 يورو، حيث قام بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي وأجرى تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التي أسسها بجزر الكايمان.

وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمة تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية، وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة، وذلك بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.

كما وجهت النيابة للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وامدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.

ناصر حاتم

لمصدر: RT