ناشطة سعودية مشهورة تثير ضجة بفيديو "أساء للغير" وشرطة الرياض تتدخل (فيديو)

أثارت الناشطة السعودية المشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاعل عبدالعزيز، ضجة في بلادها بسبب فيديو "أساءت" فيه إلى أهل منطقة القصيم، لتعلن الشرطة تدخلها في القضية.

وتداول مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لمشاعل المعروفة باسم مشاعل الجلعود، حيث اعتبره الكثيرون أنه تضمن إساءة إلى "القصمان"، وهو اسم شهرة يطلقه السعوديون على المنحدرين من منطقة القصيم.

مشاعل الجلعود ذي ليه الحين ما تنمسك ؟

جالسه تسيىء لمنطقة القصيم وأهلها كلها من أمس للحين وماخذه راحتها @MOISaudiArabia@kamnapppic.twitter.com/sT6zBPxQAN — Wasan♕. (@xws_7) October 1, 2020

وعلى خلفية هذه القضية أصدرت شرطة الرياض، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه عن اتخاذ "الإجراءات النظامية" تجاه الجلعود لكن دون ذكر اسمها.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن مقطع الفيديو "احتوى ألفاظا وعبارات تتضمن الإساءة للغير وتسجيله ونشره، ما يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وأضاف الكريديس: "تمكنت الجهة الأمنية المختصة من تحديد هوية من قام بهذا الفعل المجرم نظاما، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية".

شرطة منطقة الرياض: تحديد هوية صاحبة المقطع المحتوى على ألفاظ وعبارات إساءة للغير . pic.twitter.com/hh4wWmb5Kp — الأمن العام (@security_gov) October 4, 2020

المصدر: RT + "تويتر"