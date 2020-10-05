 
مباشر

ناشطة سعودية مشهورة تثير ضجة بفيديو "أساء للغير" وشرطة الرياض تتدخل (فيديو)

مجتمع

ناشطة سعودية مشهورة تثير ضجة بفيديو
twitter/ @mashael_a_j
الناشطة السعودية المشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاعل عبدالعزيز، المعروفة باسم مشاعل الجلعود.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovaw

أثارت الناشطة السعودية المشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاعل عبدالعزيز، ضجة في بلادها بسبب فيديو "أساءت" فيه إلى أهل منطقة القصيم، لتعلن الشرطة تدخلها في القضية.

وتداول مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لمشاعل المعروفة باسم مشاعل الجلعود، حيث اعتبره الكثيرون أنه تضمن إساءة إلى "القصمان"، وهو اسم شهرة يطلقه السعوديون على المنحدرين من منطقة القصيم.

وعلى خلفية هذه القضية أصدرت شرطة الرياض، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه عن اتخاذ "الإجراءات النظامية" تجاه الجلعود لكن دون ذكر اسمها.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن مقطع الفيديو "احتوى ألفاظا وعبارات تتضمن الإساءة للغير وتسجيله ونشره، ما يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وأضاف الكريديس: "تمكنت الجهة الأمنية المختصة من تحديد هوية من قام بهذا الفعل المجرم نظاما، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية".

المصدر: RT + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا