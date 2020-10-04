إستونيا.. إعادة دفن رفات ضابط وجندي روسيين سقطا في معارك الحرب العالمية الأولى

جرت في إستونيا مراسم إعادة دفن رفات عسكريين روسيين سقطا في معارك الحرب العالمية الأولى، حسبما أفادت صحيفة "بوستيميس" الإستونية، اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أن رفات الضابط أليكسي سافيليف والجندي أندريه مومروف من قوات المشاة، تم الكشف عنها أثناء عمليات البحث في جزيرة هيوما، وجرى دفنها في مراسم دينية.

وأشارت "بوستيميس" إلى أن هذه الأعمال تجري في كل أنحاء إستونيا، حيث يتيح تعاون فرق البحث مع هيئة حماية الآثار ومؤسسات حكومية أخرى دفن رفات الجنود الذين سقطوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية دفنا لائقا مع كل التكريم العسكري.

المصدر: تاس