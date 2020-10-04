شركة بريطانية تبتكر سترة أقوى من الفولاذ بـ 15 مرة
كشفت شركة "فولباك" البريطانية لصناعة الملابس، عن سترة معدنية كاملة مع غطاء رأس، قالت إنها أقوى من الفولاذ بـ 15 مرة.
ونقلت صحيفة "ذا غاردين" البريطانية عن مؤسسي شركة "فولباك" الشقيقان ستيف ونيك تيدبال، قولهما إن "السترة تتكون من حوالي 65% من المعدن، كما أنها تحتوي على أكثر من 11 كم من خيوط النحاس المنسوجة في كل طبقة".
وكشف الشقيقان في حديثهما مع "ذا غاردين" أن "السترة أقوى 15 مرة من الفولاذ، ومن المستحيل أن تتمزق، كما ويمكن استخدامها لمدة 100 عام على الأقل، إذ إنها تحمي من الحرائق أو حتى من رحلة داخل بركان".
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Our Indestructible Puffer Vest launches next week. It’s built from the same material used in body armour and anti-ballistic vehicle armour. And you can join the waiting list by clicking on the link in our bio.⠀ ⠀ The puffer vest is traditionally one of the weakest and most delicate pieces of clothing you can buy. So we’ve rebuilt it from the strongest fibre ever made. Weight for weight, every fibre on the outside of the vest is up to 15x stronger than steel. It’s the same material that’s used in body armour, anti-ballistic vehicle armour, mooring systems for giant container ships, and ropes used to tie down oil rigs in violent, icy seas.⠀ ⠀ The vest is insulated and triple-lined. It comes with a heavy-duty two-way zipper secured with a storm flap and metal press studs. And the insulation is built from mechanically-recycled plastic bottles that recreate the warmth, puffiness and structure of down.
وبشأن توفير السترة المعدنية وقاية فعلية ضد العدوى الفيروسية، مثل "كورونا" على سبيل المثال، قال ستيف، "ليس لدينا إمكانية الوصول إلى عينات من كوفيد-19 أو أحد المختبرات، لذلك لم نقم باختبار ما يحدث للمرض عندما وقوعه عليها".
وتهدف الشركة البريطانية، إلى تصميم ملابس مستقبلية، للسفر عبر الفضاء والنوم العميق والوقاية من الإصابة بعدوى الفيروسات.
وكانت الشركة قد كشفت قبل عامين، عن بنطال جديد يمكن أن يدوم مدة 100 عام على الأقل، مصنوع من مادة مبتكرة من 3 طبقات مصممة لتتحمل عوامل التلف، ومضادة للحريق، كما تتميز بمقدرتها على منع تسرب الماء، للطبقات الداخلية.
وقالت الشركة آنذاك إن هذا النوع مناسب لرجال الإطفاء والجنود العسكريين، ويبلغ ثمن البنطال الواحد 645 دولارا.
المصدر: وكالات