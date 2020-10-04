بسبب كورونا.. "مباركة" الحيوانات الأليفة في الفلبين عن بعد (صور)

دفع فيروس كورونا ملاك الحيوانات الأليفة في الفلبين الراغبين في الحصول على "مباركة" لها بمناسبة عيد القديس فرنسيس الأسيزي ويوم الحيوانات العالمي إلى فعل ذلك من داخل سياراتهم.

ومن مسافة آمنة، قام قس كاثوليكي في العاصمة مانيلا برش قطط وكلاب وطيور داخل سيارات أصحابها بمياه "مباركة" اليوم الأحد بينما استمرت أعداد مصابي الفيروس في البلاد في الزيادة.

ELOISA LOPEZ

وقالت ريتشي باسكال وهي من منظمي هذه المراسم: "كان علينا أن نتأقلم مع الطبيعة الجديدة، فالجائحة يجب ألا تمنعنا أبدا من تكريم حيواناتنا".

وبالنسبة لأرلين بدرون، مالكة أحد الكلاب، كان اصطحاب حيوانها الأليف لتلقي البركات "مهما للغاية... لأننا حقا نشعر أن حيواننا الأليف هو فرد من أفراد الأسرة".

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ويجري الاحتفال سنويا باليوم العالمي للحيوان في جميع أنحاء العالم للإقرار بحقوق الحيوانات. وقال منظمون ومشاركون في هذه الفعاليات إن "تلك الطريقة غير المعتادة لتلقي البركات هذا العام ضمنت التباعد الاجتماعي".

يذكر أن مجمل الإصابات المؤكدة بكورونا في الفلبين وصل إلى 322497، في أعلى حصيلة بمنطقة جنوب شرق آسيا.

المصدر: وكالات