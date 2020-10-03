بعد تعرضها للاغتصاب.. نجمة سعودية تستعرض البكيني وتتحدث بشكل خادش في فيديو جريء!

أثارت نجمة "سناب شات" السعودية، العنود العيسى، جدلا بين متابعيها بعد ظهورها في فيديو جريء وهي تستعرض "البكيني"، وتتحدث بشكل اعتبره البعض خادشا للحياء.

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وظهرت العنود، وهي طالبة سعودية مبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة، بفيديو عبر حسابها، وهي تستعرض مجموعة من ملابس البحر "البكيني" قائلة إنها ستُجربها لأول مرة.

ثم ارتدت إحداها وقالت: "شكلها حلو من الأمام، لكن من الخلف المفروض تغطي مؤخرتي، لكن مؤخرتي كبرت وأنا اشتريت مقاسا صغيرا...".

وأثار الفيديو جدلا واسعا، وانقسمت الآراء بين من اعتبر تصرفها حرية شخصية وبين من يرى أنها تبالغ وتسعى لجلب الانتباه بسبب الشهرة، مطالبين بمحاسبتها.

وذاع صيت الشابة السعودية على مواقع التواصل في ديسمبر العام الماضي، حيث نشرت مقطعا عبر "يوتيوب" تروي فيه قصتها، وكيف أصبحت فتاة يصفها الآخرون بـ"الفاسدة".

وأوضحت أن السبب وراء سلوكها المثير للجدل هو تعرضها للاغتصاب على يد ابن شقيقتها.

السعودية "عنود العيسى" يبدو ان القط مفترس 🐈 " اكل رقبتها 💔 pic.twitter.com/UzlGwgoLIT — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) August 3, 2020

المصدر: وكالات