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حادثة مأساوية تهز طنجة.. نبتة سامة تودي بحياة طفلين مغربيين وتسمم 6 آخرين! (صورة)

مجتمع

حادثة مأساوية تهز طنجة.. نبتة سامة تودي بحياة طفلين مغربيين وتسمم 6 آخرين! (صورة)
Reuters
المغرب/ صورة أرشيفية
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تسببت نبتة سامة بوفاة طفلين شقيقين يقطنان بحي المراس في مدينة طنجة المغربية، وتسمم من جرائها كذلك 6 أطفال آخرين.

وتوفي الطفلان، طفل في عمر 10 سنوات وطفلة 5 سنوات، جراء مضاعفات صحية نتيجة تناولهما لنبتة لب النخيل، المعروفة أكثر بـ"الجُمار"، كانا قد قطفاها من نخلة في إحدى المساحات الأرضية الفارغة بالحي المذكور، فيما تسمم 6 آخرون.

وشيع أهالي هذا الحي الشعبي التابع لمقاطعة بني مكادة، يوم الخميس، جنازة الطفلين، الذين لفظا أنفاسهما الأخيرة خلال رقودهما بمستشفى محمد الخامس بطنجة.

فيما لا يزال 6 من الأطفال الضحايا، بقسم الإنعاش، في حالة صحية توصف بأنها "خطيرة"، جراء مضاعفات صحية نتيجة تناولهم للنبتة السامة.

وطالب الجيران السلطات بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

حادثة مأساوية تهز طنجة.. نبتة سامة تودي بحياة طفلين مغربيين وتسمم 6 آخرين! (صورة)لب النخيل

المصدر: المغرب 24

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