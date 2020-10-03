حادثة مأساوية تهز طنجة.. نبتة سامة تودي بحياة طفلين مغربيين وتسمم 6 آخرين! (صورة)

تسببت نبتة سامة بوفاة طفلين شقيقين يقطنان بحي المراس في مدينة طنجة المغربية، وتسمم من جرائها كذلك 6 أطفال آخرين.

وتوفي الطفلان، طفل في عمر 10 سنوات وطفلة 5 سنوات، جراء مضاعفات صحية نتيجة تناولهما لنبتة لب النخيل، المعروفة أكثر بـ"الجُمار"، كانا قد قطفاها من نخلة في إحدى المساحات الأرضية الفارغة بالحي المذكور، فيما تسمم 6 آخرون.

وشيع أهالي هذا الحي الشعبي التابع لمقاطعة بني مكادة، يوم الخميس، جنازة الطفلين، الذين لفظا أنفاسهما الأخيرة خلال رقودهما بمستشفى محمد الخامس بطنجة.

فيما لا يزال 6 من الأطفال الضحايا، بقسم الإنعاش، في حالة صحية توصف بأنها "خطيرة"، جراء مضاعفات صحية نتيجة تناولهم للنبتة السامة.

وطالب الجيران السلطات بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

المصدر: المغرب 24