الفنان المصري الكبير فايق عزب يدخل العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية قوية

أدخل الفنان المصري الكبير فايق عزب، للعناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إثر إصابته بوعكة صحية قوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن زوجة الفنان فايق عزب، تواصلت مع نقيب الممثلين أشرف زكي، الذي ساعدها في نقل الفنان إلى أحد مستشفيات القاهرة، ومن ثم العناية المركزة.

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية.

وانتقل "عزب" إلى القاهرة، ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره في مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.

المصدر: الوطن