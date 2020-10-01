مصري يستغل جمال زوجته ويتحصل من رجل أعمال على ملايين الجنيهات

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على متهم، اشترك مع آخرين في إكراه رجل أعمال على توقيع شيكات وعقود بيع سيارات فارهة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن رجل الأعمال كان على علاقة بسيدة متزوجة، استغل زوجها العاطل جمالها فى الإيقاع بالرجال من راغبي المتعة المحرمة، نظير أموال طائلة، ومن بينهم رجل أعمال تحصلا منه على مليوني جنيه.

وأوضحت التحريات أن السيدة وزوجها تعرفا على الموظف المقبوض عليه، في أحد كافيهات الإسكندرية، واتفقا معه على تحصيل الشيكات من رجل الأعمال نظير نسبة تُمنح له.

وأوضحت التحريات أن المتهم المقبوض عليه، استعان بآخر وتوجها إلى الفيلا الخاصة برجل الأعمال، وقيداه ونجله، وأجبراه على التوقيع على شيكات وعقود بيع سيارتين فارهتين إحداهما سيارة "bmw" يزيد سعرها على المليون جنيه.

وتقدم المجني عليه ببلاغ للجهات الأمنية، التى أجرت تحرياتها حول الواقعة، وأثبتت صحتها، وأخطرت جهات التحقيق، التى أمرت بالقبض على الموظف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة إكراه رجل الأعمال على التوقيع، مشيرًا إلى أن ذلك كان نظير حصوله على مبلغ 100 ألف جنيه من كل شيك، فضلًا عن استفادته بالسيارتين الفارهتين.

وأمرت الجهات المختصة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، أمر بتجديد حبسه على ذمة القضية، لمدة 45 يوما.. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الزوجة وزوجها وباقي المتهمين، الذين اعترف عليهم الموظف المحبوس.

المصدر: الوطن