سنغالي يفقد حقيبة مخدرات في إيطاليا ويستعين بالشرطة للبحث عنها!

استعان سنغالي يبلغ من العمر 27 عاما بالشرطة الإيطالية في محطة تيبورتينا بروما، لمساعدته في إيجاد حقيبته التي فقدها بأحد القطارات، يوم الخميس.

وسرعان ما عثرت الشرطة على الحقيبة، ولكنها فوجئت عند تفتيشها بأنها تحتوي على أكثر من 500 غرام من مخدر الماريغوانا ونحو 100 حبة من ريفوتريل، وهو مخدر مهدئ قوي المفعول.

وذكرت الشرطة الإيطالية أن "القصة التي كان يمكن أن تكون نهايتها سعيدة، أسفرت عن مفاجأة مريرة لصاحب الحقيبة"، إذ تم الإبلاغ عنه لملاحقته جنائيا لحيازته مواد غير مشروعة.

المصدر: "العين" الإماراتية