مصر.. الإعلامية حياة الدرديري تسخر من محاولة انتحارها

قالت الإعلامية المصرية، حياة الدرديرى، تعليقا على تداول أنباء حول محاولة انتحارها بصبغة الشعر، إنها بخير وتجلس مع أصدقائها، ولا صحة لمحاولة انتحارها.

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وأوضحت في تصريح لموقع "اليوم السابع": "أنا زى الفل وقعدة مع أصحابى" ساخرة من الأخبار التي تم تداولها حول تناولها صبغة شعر، قائلة: "نفسي أعرف لون الصبغة إيه .. إذ كان أنا مش بطيق ريحتها هشربها إزاي!".

وأكدت الدرديرى أن شخصيتها بعيدة تماما عن تلك التي تقدم على الانتحار، موضحة أنها تناولت وجبة سمك فاسدة ، شعرت بعدها بآلام في البطن نقلت على إثرها إلى أحد مراكز السموم لإجراء غسيل معدة، وهي الآن تمارس حياتها بشكل طبيعي.

وجاء ذلك ردا من الإعلامية حياة الدرديرى، زوجة الإعلامي توفيق عكاشة، على الأخبار التي انتشرت أمس حول محاولتها الانتحار وتناولها صبغة شعر، ونقلها إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية، وهي الأخبار التي نفتها.

المصدر: اليوم السابع