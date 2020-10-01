الأمن الأردني ينفي ضرب موقوف توفي بالذبحة الصدرية

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، أن الذبحة الصدرية كانت السبب في وفاة أحد الأشخاص إثر نقله إلى المستشفى من مركز أمني، وأن ما يشاع عن تعرضه للضرب "عار من الصحة".

وقال المقدم عامر السرطاوي، اليوم الخميس: "قبل أيام ورد بلاغ لمركز أمن البيادر في العاصمة من ذوي أحد الأشخاص يفيد بقيامه بإيذاء نفسه ومحاولة إيذاء ذويه وإلحاق أضرار مادية داخل المنزل، حيث جرى التحرك للمكان وضبط الشخص وتحويله للمستشفى، حيث حصل على تقرير طبي كونه قام بإيذاء نفسه، ومن ثم تم اصطحابه للمركز الأمني".

وأضاف: "الشخص تم إسعافه لاحقا في المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء، وما لبث أن فارق الحياة، الأمر الذي استدعى القيام بكافة الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، حيث جرى تحويله للطب الشرعي الذي أكد أن سبب الوفاة يعود لانسداد الشريان الرئوي (ذبحة صدرية)، وجرى دفنه من قبل ذويه".

وتابع: "هناك من حاول استغلال تلك الحادثة للإساءة لرجال الأمن العام وكيل الاتهامات الباطلة لهم بنشر صور لجثة المتوفى بعد التشريح ومحاولة إيهام الآخرين بأنه تعرض للضرب داخل المركز الأمني، وكل ذلك غير صحيح ومثبت بالتقارير الطبية وبلاغ ذويه وإفاداتهم".

وشدد، أن "مديرية الأمن العام لن تسمح لأي كان بكيل الاتهامات ومحاولة تلفيق التهم لرجال الأمن جزافا، وستتابع كل من قام بذلك وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم".

ودعا الجميع للحذر من مثل المنشورات المشبوهة التي تهدف للإساءة وتحوير الحقائق وتضليل الرأي العام.

المصدر: "وكالة عمون"