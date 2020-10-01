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محافظ منطقة كامتشاتكا الروسية يستحدث وزارة السعادة

مجتمع

محافظ منطقة كامتشاتكا الروسية يستحدث وزارة السعادة
Reuters Vladimir Filippov
مدينة بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي الروسية
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أعلن محافظ إقليم كامتشاتكا بأقصى شمال شرق روسيا عن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة التي تضم "وزارة السعادة" بصفتها وزارة الرفاهية الاجتماعية وشؤون العائلة.

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وقال، فلاديمير سولودوف، المحافظ المنتخب حديثا إنه بادر إلى إجراء إصلاح أجهزة السلطة في الإقليم واتخذ قرارا باستحداث وزارة السعادة التي تسمى رسميا بوزارة الرفاهية الاجتماعية وشؤون العائلة.

وقال المحافظ:" إن الأمر المهم بالنسبة إلي هو الانتقال من وزارة البؤساء والمظلومين إلى وزارة السعداء والناجحين كيلا تحل السلطة مشاكل ملحة للمواطنين الذين يواجهون أوضاعا صعبة بل تجعلهم يحسون بأنهم ناجحون وسعداء.  ويجب علينا أن نحول إقليمنا إلى منطقة الرفاهية ".

يذكر أن انتخابات محافظ إقليم كامتشاتكا أعطت فلاديمير سولودوف 80.51 من أصوات الناخبين بعد أن تعهد بتحقيق إصلاح أجهزة السلطة وتقليص عددها من 37 إلى 31 جهازا.

وقد عين المحافظ بعد فوزه في الانتخابات نائبين جديدين لمحافظ الإقليم ووزيرين جديدين للصحة والثقافة ونائبا جديدا لرئيس الحكومة.

المصدر: نوفوستي

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