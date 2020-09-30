إعلامي مصري ينفى إقدام زوجته على الانتحار

نفى الإعلامي المصري توفيق عكاشة ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، عن إقدام زوجته حياة الدرديري على الانتحار بتناول صبغة للشعر، مؤكدا أن هذا "عار تماما عن الصحة".

وقال عكاشة في تصريح لـ"الوطن"، إن "حياة الدرديري أصيبت بحالة هبوط حاد أمس الثلاثاء، نتيجة الإكثار من تناول القهوة والتدخين، ما تسبب في إحداث مضاعفات وبشكل مفاجئ".

وأضاف، أنها "نقلت إلى أحد مستشفيات الإسكندرية على الفور للاطمئنان على حالتها الصحية".

وتابع أن "الفريق الطبي أجرى الفحوصات اللازمة على زوجته، وأنها تماثلت للشفاء في ساعات معدودة".

وأكد عكاشة أنها "في منزلها حاليا وتمارس حياتها بشكل طبيعي".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: "الوطن"