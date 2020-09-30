 
مباشر

مصر.. الإعلامية حياة الدرديري تحاول الانتحار بـ"صبغة شعر"

مجتمع

مصر.. الإعلامية حياة الدرديري تحاول الانتحار بـ
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ouai

استقبل مركز السموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، الإعلامية حياة الدرديري زوجة الإعلامي توفيق عكاشة إثر إصابتها بحالة تسمم شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

مصر.. الإعلامية حياة الدرديري تحاول الانتحار بـحياة الدرديري

ووصلت حياة الدرديري إلى مركز سموم الإسكندرية في حالة ادعاء تناول مادة غير معلومة، فيما قالت الدرديري أنها تناولت "صبغة شعر".

وكشف مصدر طبي، أن حالة الدرديري كانت شبه مستقرة، واستمرت بمركز السموم 6 ساعات، تم خلالها إجراء كافة التحاليل الطبية المتاحة، وظهرت النتائج سليمة وطبيعية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا