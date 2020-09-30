مصر.. الإعلامية حياة الدرديري تحاول الانتحار بـ"صبغة شعر"

استقبل مركز السموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، الإعلامية حياة الدرديري زوجة الإعلامي توفيق عكاشة إثر إصابتها بحالة تسمم شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ووصلت حياة الدرديري إلى مركز سموم الإسكندرية في حالة ادعاء تناول مادة غير معلومة، فيما قالت الدرديري أنها تناولت "صبغة شعر".

وكشف مصدر طبي، أن حالة الدرديري كانت شبه مستقرة، واستمرت بمركز السموم 6 ساعات، تم خلالها إجراء كافة التحاليل الطبية المتاحة، وظهرت النتائج سليمة وطبيعية.

المصدر: RT