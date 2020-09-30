القضاء المصري يعاقب "شيري هانم وابنتها زمردة" بالسجن 6 سنوات

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، بمعاقبة المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين إعلاميا باسم "شيري هانم وبنتها زمردة" بالحبس 6 سنوات لكل منهما.

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وجاء الحكم بعد إدانة المتهمتين بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنضف".

ونسبت النيابة العامة للمتهمتين، "إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية