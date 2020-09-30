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انتحار رجل أعمال مصري في بث مباشر على "فيسبوك"

مجتمع

انتحار رجل أعمال مصري في بث مباشر على
Reuters
الأمن المصري
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أقدم رجل أعمال في مدينة نجع حمادي في صعيد مصر شمال قنا، على الانتحار رميا بالرصاص، بعد أن أجرى بثا مباشرا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وانتحر رجل الأعمال المصري بسبب ضائقة مادية تعرض لها، حيث تلقت قوات الأمن إخطارا يفيد باستقبال "محمود.ا" 40 عاما رجل أعمال وصاحب إحدى الشركات التجارية بنجع حمادي، مصابا بطلق ناري بالصدر أسفل الإبط.

ودلت التحريات الأولية على إقدام المصاب على الانتحار، رميا بالرصاص، بعد أن أجرى بثا مباشرا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب ضائقة مادية، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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