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أمير الكويت الراحل يروي موقفا طريفا مع زوجته بسبب ضحكته المميزة

مجتمع

أمير الكويت الراحل يروي موقفا طريفا مع زوجته بسبب ضحكته المميزة
Reuters
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روى أمير الكويت الراحل صباح الأحمد، موقفا طريفا حدث مع زوجته، خلال حديثه في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وقال الأمير صباح الأحمد إن "زوجته كانت تطالبه بأن يتوقف عن الضحك في بعض المواقف، ليرد عليها بأنه يرغب في ذلك إلا أن الأمر أصبح عادة مع الوقت ولا يستطيع أن يغيرها".

وقال الأمير: "زوجتي رحمة الله عليها كانت تقولي لي ما تقدر تسكر حنكك عن الضحك، وكنت أقولها هذا طبعي وتعودت عليه".

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد رحل أمس عن عمر ناهز واحدا وتسعين عاما تبوأ خلالها مراكز حساسة في أجهزة الدولة، وأرسى عبر مسيرة طويلة أسس السياستين الداخلية والخارجية لبلاده.

المصدر: وكالات

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