مصر.. اعترافات صادمة للمتهم بهتك عرض 3 أطفال والكشف عن تفاصيل جديدة

تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على السائق المتهم بهتك عرض 3 أطفال في الفيديو الصادم الذي رصدته كاميرا مثبتة على واجهة فيلا في حي الياسمين بالتجمع الأول.

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وأظهر الفيديو مشاهد كارثية مفزعة، حيث كشف عن اعتداء جنسي وحشي على طفل داخل سيارة من قبل رجل خمسيني.

واعترف السائق المتهم أمام المباحث بتفاصيل جريمته: "الموضوع كان هزار مع الأطفال وهما كانوا بيلعبوا جنب العربية، بس مش عارف ليه وصل للدرجة دي".

وأضاف المتهم أنه نفذ الواقعة مرتين خلال استقلاله السيارة للذهاب إلى عمله، وأنه استدرج الأطفال داخلها واعتدى عليهم، معترفا أنه يعاني من كبت جنسي بسبب وجود خلافات مع زوجته.

وكشفت النيابة العامة تفاصيل الواقعة وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض صبي بـ"القاهرة الجديدة".

وشاهدت النيابة العامة، المقطع الذي تم تداوله من تفريغ كاميرا المراقبة التي سجلته، وتبين للنيابة العامة، من الاستعلام الوارد من "الإدارة العامة للمرور"، أن السيارة المنسوبة للمتهم في المقطع مملوكة له.

وانتدبت النيابة العامة الطبيبَ الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، بيانا لأي آثار مادية للواقعة به، كما انتدبت "أحد الضباط المتخصصين بالمساعدات الفنية" بـ"وزارة الداخلية"، لمضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه في المقطع المتداول، وجار استكمال التحقيقات.

وقالت مصادر أمنية إن المتهم موظف في شركة قطع غيار سيارات، ويعمل سائقا على سيارته في شركة نقل ركاب إلكترونية منذ عدة أشهر.

وكشفت المصادر أن الأطفال ضحايا واقعة التحرش 3 أطفال، بينهم شقيقان والآخر جارهما، من أبناء السكان المجاورين لمكان الواقعة، وليسوا من أطفال الشوارع.

وأوضحت أن المتحرش متزوج وعلى خلافات مع زوجته منذ مدة قصيرة قبل الواقعة، بحسب اعترافه أمام المباحث بعد الواقعة بارتكاب الواقعة مرتين على مدار يومين متتاليين.

وتابعت أن المتحرش نفذ الجريمة في سيارته التى يعمل عليها سائقا في شركة نقل ركاب شهيرة، وأنه كان قريبا من منزله عندما نفذ الجريمة وقت استقلاله سيارته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية