التحقيق مع سفير فرنسي في قضية جنسية

اشتكت امرأة على سفير فرنسي بأنه مارس الجنس معها ولم يرتد الواقي، ما عرضه للخضوع لتحقيق بالخصوص.

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وأفادت المرأة البالغة من العمر 30 عاما بأنها قضت مع سفير فرنسي يبلغ من العمر 44 عاما، قسما من الليل في منزله بعد أن تواصلا من خلال موقع إلكتروني للعلاقات الحميمة.

وقال مصدر مقرب من التحقيق: "التقيا عدة مرات من دون أي علاقات جنسية. ومارسا الجنس بالتراضي في ذلك المساء".

وروى المصدر أن المرأة "طلبت من (السفير) استخدام واق ذكري، لكنها أدركت خلال الجماع أن الرجل لم يكن يرتديه"، مضيفا أن المرأة قدمت ضده شكوى بعد الحادثة بثلاثة أيام.

ولم يكشف عن اسم السفير الفرنسي، واكتفى المصدر بالإشارة إلى أنه مقيم في الشرق الأوسط.

ويحيط غموض قانوني بهذه القضية، وذلك لأن القانون الجنائي الفرنسي لا توجد به مادة عن مثل هذا التحايل، من خلال ممارسة الجنس بعد نزع الواقي خفية عن الشريكة، وهو أمر محفوف أيضا بمخاطر انتقال عدوى أمراض خطيرة مثل نقص المناعة المكتسبة الإيدز، علاوة على احتمال الحمل.

المصدر: arabnn.net