المغرب.. الدرك الملكي يوقف مشبوها في قضية مقتل الطفلة نعيمة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بأجلموس في إقليم خنيفرة بالمغرب، من توقيف شخص مشتبه في تورطه في قضية قتل الطفلة نعيمة أروحي في ضواحي أكدز، بإقليم زاكورة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أنه "تم توقيف المشتبه به، والذي توارى عن الأنظار بعد العثور على جثة الضحية في ضواحي مدينة خنيفرة".

وأضافت المصادر أنه تم نقل المومأ إليه إلى إقليم زاكورة وإخضاعه للتحقيق، كونه يعد من بين الأشخاص المشتبه بضلوعهم في القضية.

وأكدت، أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، وبإشراف مباشر من نائب الوكيل العام للملك المكلف بالقضية، استمعت إلى عدد من المشتبه فيهم، ومنهم بعض "الفقهاء" ممن يمتهنون البحث عن الكنوز، مشيرة إلى أن "الموقوف بأجلموس ربما يملك حقيقة الواقعة المفجعة".

وعثرت الشرطة على بقايا جثة الطفلة المغدورة، وكانت تعاني من عوق ولادي في منطقة مرتفعة من جبال منطقة أكدز بإقليم زاكورة، بعد 41 يوما من اختفائها.

المصدر: "هسبريس"