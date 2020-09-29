الإمارات.. إنقاذ أشخاص جرفت السيول سياراتهم في الشارقة - فيديو

تمكنت فرق الإنقاذ في شرطة الشارقة من إنقاذ 5 أشخاص علقوا في واد بمنطقة شيص بمدينة خورفكان على متن 3 سيارات بينهم عائلة، بعد أن جرفتهم السيول.

واستطاعت فرق الطوارئ إنقاذ المواطنين الذين جرفت مياه الوادي المندفعة بقوة سياراتهم، وأخرجتهم من الوادي من دون إصابات.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع من المواطنين، والمقيمين مرتادي المناطق الجبلية، إلى ضرورة الابتعاد عن الأودية ومناطق جريان السيول بعد هطول الأمطار، والالتزام بكافة التوجيهات والإرشادات الصادرة من أجهزة الشرطة والجهات المختصة، وذلك بهدف الحفاظ على أمنهم، وسلامتهم.

وناشدت القيادة العامة لشرطة الشارقة قائدي السيارات من مستخدمي الطرق الواقعة بالمناطق المرتفعة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بإجراءات السلامة خلال فترة التقلبات الجوية.

المصدر: "الإمارات اليوم"