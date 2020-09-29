أحلام تنشر صورة نادرة للفنان الراحل المنتصر بالله برفقتها

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، صورة نادرة عبر حسابها على "تويتر" للفنان المصري الراحل المنتصر بالله برفقتها.

الله يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويجعل هذه الايام خير ايامه ويبدله دار خير من داره واهل خير من اهله ويجعله في جناته جنات النعيم اللهم عامله بما انت اهله يا رحيم #المنتصر_بالله في ذمه الله #داعاًً#المنتصر_بالله#مصرpic.twitter.com/1pYki2ICn7 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 28, 2020

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ونعت أحلام الفنان الراحل الذي توفي السبت عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض، بمشاركتها عبر حسابها على موقع "تويتر" صورة نادرة لها من بداياتها الفنية، والتي تظهر فيها مع المنتصر بالله، وهما يتبدلان حوارا مضحكا.

وغردت المطربة الإماراتية مع الصورة: "الله يرحمه ويغفر له ويحسن إليه ويجعل هذه الأيام خير أيامه ويبدله دار خير من داره وأهل خير من أهله ويجعله في جناته جنات النعيم اللهم عامله بما أنت أهله يا رحيم".

المصدر: وكالات