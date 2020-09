موسكو تحتل المرتبة 70 في تصنيف المدن العلمية عالميا

نشرت دار الطباعة والنشر البريطانية Springer Nature تصنيفا للمدن العلمية حيث شغلت موسكو المكانة الـ70 من أصل 200 مدينة ومؤسسة علمية دخلت التصنيف.

يذكر أن تصنيف Nature Index 2020 يعكس مساهمة مدينة أو بلد أو مؤسسة علمية في تطوير العلم العالمي وذلك عن طريق معالجة البحوث والمقالات العلمية التي نشرها العلماء من سكانها.

وقد تقدمت موسكو في التصنيف على روما وجنيف وهامبورغ وفيينا وستوكهولم وأوساكا التي تجاورها.

جدير بالذكر أن بكين وبوسطن ونيويورك وسان فرانسيسكو وشنغهاي تصدرت التصنيف المذكور.

وأوضح رئيس إدارة السياسة الاقتصادية والتنمية في حكومة موسكو، كيريل بورتوف، أن التصنيف يقوم على ما نشرته المجلات العلمية في مجالات الفلك والفيزياء والكيمياء وعلم الحياة وعلم الأرض ومن بينها مجلات Journal of the American Chemical Society ، Physical Review Letters ، Astronomy ، Journal of the American Chemical وغيرها.

أما حصة علماء موسكو بما نشرته المجلات العلمية الروسية فبلغت 45.1% ، بينما لا يتخطى هذا المؤشر 3% في هونغ كونغ و10.3% في نيويورك و19.1% في لندن، ما يعكس أهمية بالغة اكتسبتها موسكو كمركز علمي.

وقد نشرت Springer Nature كذلك نصنيفات فرعية فيما يخص مجالات العلم. وشغلت موسكو مثلا المرتبة الـ26 من أصل 50 مدينة ومؤسسة علمية في تصنيف البحوث الفيزيائية حيث تقدمت على كل من برلين، برشلونة ومدريد، درزدن وكمبريدج.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا