الإمارات.. المؤبد لمدانين بترويج وتعاطي المخدرات

ثبّتت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أحكام السجن المؤبد والغرامة 50 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة على وافدين، أدينا بترويج المخدرات وتعاطيها.

وخلال التحقيق، اعترف المتهمان بشراء وتعاطي المواد المخدرة، حيث تمت إحالتهما إلى المحكمة بتهمة الحيازة بقصد الاتجار والتعاطي لمؤثرين عقليين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وقضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية حضوريا، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد لكل منهما وغرامة 50000 درهم عن الجريمة الأولى المسندة، وكذلك معاقبتهما بالحبس لمدة 6 أشهر عن الجريمة الثانية، مع الأمر بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهما بالرسوم الجزائية المقررة.

واستأنف المتهمان الحكم، لتقضي محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية، برفض الاستئناف وتأييد الحكم، ليتقدم المتهمان بالطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد أحكام الإدانة الصادرة.

المصدر: "البيان"