الكشف عن عرض رفضه الفنان المنتصر بالله من جمال مبارك وحقيقة سفره على متن طائرة مبارك 250 مرة

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن محطات في حياة الفنان المصري المنتصر بالله الراحل مؤخرا بعد صراع مع المرض.

إقرأ المزيد

وقالت وسائل الإعلام المصرية، إن جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، عرض على المنتصر بالله علاجه على نفقة الدولة، إلا أن الأخير رفض الأمر لامتلاكه الأموال، إضافة لتحسن صحته حسب روايته.

وكشف المنتصر بالله في تصريحات قبل وفاته أن عددا من رجال الأعمال الخليجيين عرضوا عليه أيضا معالجته على نفقتهم، ولكنه رفض.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية انتشرت الشائعات عن سفر المنتصر بالله على متن طائرة الرئيس الراحل حسني مبارك 250 مرة، وهو ما نفاه، ولكنه أكد أن الرئيس الأسبق كان يخصه بالأحاديث الجانبية لخفة ظله، لكن لم يكن يتوجه إليه ليلقي عليه النكات كما رددت بعض الشائعات.

وروى المنتصر بالله أنه كانت تصله دعوات من القصر الرئاسي لحضور المناسبات الخاصة بمبارك، وكان هو الوحيد المتواجد من الوسط الفني بجانب العديد من القادة العسكريين.

وشيعت جنازة المنتصر بالله ظهر السبت من أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث فارق الحياة عن عمر ناهز 70 عاما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية