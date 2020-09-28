مصر.. أول تعليق من طليقة الداعية معز مسعود بعد أنباء ارتباطه بحلا شيحة

علقت الفنانة المصرية شيري عادل على علاقتها بالداعية معز مسعود زوجها السابق، وذلك بعد أنباء عن ارتباطه بالفنانة حلا شيحة.

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وقالت: "جوازي من معز مسعود لم يكن سبب تعطيلي، وهو بيحترمني وأنا بحترمه وأتمنى أن العلاقة تفضل كدة طول العمر، عمره ما اتشرط عليا شرط زي دة، الواحد لما بيتجوز غصب عنه ويدخل حياة جديدة بينشغل مينفعش أتجوز وأنزل تاني يوم الشغل".

وتابعت: "أنا انشغلت في الحياة الزوجية ولما الموضوع محصلش فيه نصيب ورجعت أركز في شغلي ملقتش الحاجة اللي تخليني أرجع بحاجة، ومبحبش اتكلم في حياتي الشخصي أو أتاجر بيها".

وعن سبب غيابها الفترة السابقة قائلة: "أنا عمري ما اعتزلت ولكن سبب غيابي ظروف مريت بيها والوقت سرقني، ولما ظروفي سمحت مكنش فيه الدور اللي أقدر فيه أقدمه".

وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية بشأن "ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال الشهور الماضية، وكان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية".

ونشر معز مسعود عبر "إنستغرام" صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذى استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاي معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية