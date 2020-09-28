الفنانة المصرية عارفة عبد الرسول ترد على الهجوم عليها بسبب صورتها بالمايوه

علقت الفنانة المصرية عارفة عبد الرسول، على الهجوم الحاد الذي تعرضت له من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها بالمايوه.

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وتابعت الفنانة عارفة عبدالرسول من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" الفضائية، قائلة: "مش زعلانة ولا الموضوع أثر في ولكن استغربت".

وأكملت الفنانة عارفة عبد الرسول قائلة: "الصورة عادية لأني إسكندرانية وطول عمري بنزل البحر بالمايوه، المايوه بالشورت ومش بكيني".

وكانت التعليقات المهاجمة للفنانة المصرية قد انهالت عليها بعدما نشرت الصورة وكتبت عليها "لقيت الطبطبة"، ليترك لها البعض تعليقات غاضبة بسبب صورتها، أما البعض الآخر فكتب لها تعليقات إيجابية "متمنين لها حياة سعيدة وعمرا طويلا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية