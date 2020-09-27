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اليمن.. لص يسرق المراجعين لفحص كورونا في سيئون!

مجتمع

اليمن.. لص يسرق المراجعين لفحص كورونا في سيئون!
AFP
منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية- صورة أرشيفية
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سرقة شخص مراجعي إحدى العيادات للخضوع لفحص كورونا قبل السفر إلى السعودية.

وفي المقطع المتداول يظهر شخص ينشل ويسرق المراجعين في إحدى عيادات مدينة سيئون جنوبي البلاد.

وطالب ناشطون الجهات المختصة بإلقاء القبض على النشال الذي ظهر بالفيديو، وإنزال أقصى العقوبات به.

المصدر: المشهد اليمني

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