أمريكي يفجر دار حبيبته السابقة بطائرة مسيّرة ويدخل السجن

استخدم أحد سكان ولاية بنسلفانيا الأمريكية طائرة بدون طيار لإلقاء متفجرات على منزل عشيقته السابقة، ودخل إثر ذلك إلى السجن.

ونقلت قناة CBS عن النيابة العامة الاتحادية، أنه حكم على جايسون موزيكاتو البالغ من العمر 45 عاما بالسجن 5 سنوات، بعد اركتابه هذه الجريمة.

وأشارت القناة، إلى أن الرجل أثار انتباه السلطات العام الماضي، عند التحقيق في سلسلة من التفجيرات الصغيرة في مدينة بانجور دائرة نورثامبتون، ضايقت سكان المنطقة على مدى عدة أسابيع.

وخلال تفتيش شقته، تم العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، دون أن يكون لديه أي تصريح بها.

ونفى ضلوعه في التفجيرات، مدعيا ​​أنه بحاجة إلى السلاح لحماية نفسه من مشاغبين أتلفوا سيارته وسيارات زبائنه.

وفي النهاية، أقر بتهمتين وصدر الحكم النهائي عليه بالسجن الخميس 24 سبتمبر.

المصدر: لينتا رو