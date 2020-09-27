الولايات المتحدة.. تحذيرات من ميكروب "آكل الدماغ" في مياه الصنابير!

حذر مسؤولون في ولاية تكساس الأمريكية، السكان من شرب مياه الصنابير، لأنها ملوثة بالأميبا "آكلة الدماغ"، وطالبوا الدولة بإصدار تحذير طارئ وعاجل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سي بي إس نيوز"، فإن الجهات المسؤولة دقت ناقوس الخطر في البداية بـ8 أماكن داخل ولاية تكساس، لكنها عممت هذا التحذير يوم السبت على كل مكان بما في ذلك مدينة لايك جاكسون التي يسكنها 27000 ألف نسمة.

وأصدرت مدينة لايك جاكسون بيانا صحافيا، السبت، أكدت فيه أن ما دفعهم لتحليل المياه هو ظهور حالة من الأميبا "آكلة الدماغ" على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وبعدها أجرت المدينة اختبارات على المياه لأن هذه العدوى لا تأتي سوى من المياه.

وجاءت النتائج الأولية سلبية، وبعد فحص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، 11 عينة من المياه، جاءت 3 من التحاليل إيجابية بوجود عدوى "إل نيجلريا فاوليري" المسببة للمرض القاتل وأيضا لالتهاب السحايا.

وكتب رئيس البلدية بوب سيبل أن الحادث "من الخطورة والضخامة" بحيث لا تستطيع المدينة السيطرة على التهديد بمفردها.

#BREAKING: city of @LakeJacksonTX issues a disaster declaration after a brain-eating amoeba is detected in its water system. Right now, a DO NOT USE WATER advisory has been issued for Lake Jackson. #khou11 — David Gonzalez (@DavidGonzKHOU) September 26, 2020

وأصدرت هيئة الحفاظ على البيئة في ولاية تكساس، عبر "تويتر"، تحذيرا من تلوث مياه الشرب بميكروب "إل نجلريا فوليري" الذي يسبب عدوى الأميبا الخطرة.

وأكدت الهيئة أن التحذير سيظل ساريا بمنع استخدام المياه، حتى تؤكد الاختبارات والتحاليل أن المياه آمنة للاستخدام البشري مرة أخرى، معلنة أنه من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق هذا الأمر.

TCEQ Investigators are on the scene in Lake Jackson to conduct water sampling.



The Brazosport Water Authority has lifted the Do Not Use Water Advisory for all areas except Lake Jackson. #TakeCareOfTexaspic.twitter.com/5pOk0sHGOE — Texas Commission on Environmental Quality (@TCEQ) September 26, 2020

وتقدم المسؤولون في هيئة الحفاظ على البيئة بطلب لحاكم مدينة تكساس غريغ أبوت، الأحد للتدخل السريع وإعلان حالة الطؤارى، بسبب وجود خطر كبير على الصحة والحياة العامة والممتلكات بفعل تلوث مياه الشرب بالأميبا القاتلة.

المصدر: cbsnews