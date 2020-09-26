فنان سعودي شهير ينجو من الموت بعد عملية جراحية معقدة

نجا الفنان السعودي خالد سامي من خطر كبير هدد حياته، بنجاح عملية زراعة كبد أجريت له اليوم السبت.

وأعلنت عائدة العتيبي زوجة الفنان عبر "تويتر" نجاح العملية، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من سأل واطمأن على صحة زوجها.

الحمد لله المتفضل على عباده الكريم الرحيم العظيم سبحانه،اللهم لك الحمد حمدً كثيرًا تم بحمدالله نجاح عملية زوجي #خالد_سامي وأاسأل الله أن يطيل في عمره، والحمدلله.

￼ — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) September 26, 2020

وناشد الفنان السعودي ناصر القصبي عبر حسابه على موقع "تويتر" السلطات التدخل العاجل لإنقاذ حياة سامي بزراعة كبد له.

وتفاعل وزير الحرس الوطني السعودي الأمير عبد الله بن بندر مع الحالة الصحية لسامي، وأمر بعلاجه في مستشفيات الحرس الوطني.

المصدر: وكالات