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مصر.. النيابة تحيل "متحرش الجامعة الأمريكية" لمحكمة الجنايات

مجتمع

مصر.. النيابة تحيل
Reuters MOHAMED EL-SHAHED
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أمر النائب العام المصري بإحالة أحمد بسام زكي الشهير بـ"متحرش الجامعة الأمريكية" إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحرش والاعتداء الجنسي على قاصرات.

وأعلنت النيابة أن المتهم "هتك عرض ثلاث فتيات قاصرات دون 18 سنة وتهديدهن بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

كما شملت الاتهامات تحرش زكي باثنتين من ضحاياه بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما.

المصدر: المصري اليوم

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