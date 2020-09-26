اكتشاف "كهف للرجال" في محطة قطارات نيويورك المركزية

عثر في محطة قطارات نيويورك المركزية على كهف خفي فيه ثلاجة وعلب بيرة وشاشة بلازما ومكيف للهواء وأدوات رياضية وأسرّة، وفرن كهرومغناطيسي وعدد من الكراسي.

ورجحت كارولاين بوكورني المراقبة العامة بمديرية النقل الحضري، أن يكون الكهف ـ الغرفة الكهف مستخدمة من قبل بعض موظفي المحطة لأغراض الترفيه.

وكانت أجهزة المراقبة في نيويورك تلقت بلاغا مجهول المصدر في فبراير 2018، شكا كاتبه من حفلات خفية تقام في مبنى محطة القطارات المركزية، لكن الشكوى قيدت ضد مجهول.

وأعلن مسؤولو مطافئ المدينة أن الكهف الخفي لم يكن مذكورا في خارطة المحطة، مرجحين أنه يمثل تهديدا "جسيما" على الأمن.

وأوقفت الشرطة على ذمة التحقيق في الغرض من تجهيز الغرفة ثلاثة عاملين في المحطة هم نجار وعامل كهرباء ومرشد قطار، ووصفت السلطات تصرفاتهم بغير المقبولة و"غير المناسبة إطلاقا" وتدرس إدارة المحطة فصلهم.

المصدر: لينتا. رو